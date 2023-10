Mo: Oms, 'ancora 24 ore e a Gaza sarà la catastrofe'

Gaza, 16 ott. (Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato il suo ultimo avvertimento sul crescente deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, questa volta affermando che nell’enclave restano solo “24 ore di acqua, elettricità e carburante” prima che si verifichi “una vera catastrofe”.

Il direttore regionale per il Mediterraneo orientale dell’agenzia delle Nazioni Unite, Ahmed Al-Mandhari, ha affermato che il territorio bombardato e assediato deve poter ricevere i convogli di aiuti attualmente bloccati al confine di Rafah con l’Egitto. Se gli aiuti non arrivano, ha spiegato, i medici dovranno “preparare i certificati di morte per i loro pazienti”.