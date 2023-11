Mo: Oms, 'preoccupazione per raid vicino all'ospedale Al Quds di Gaza'

Mo: Oms, 'preoccupazione per raid vicino all'ospedale Al Quds di Ga...

Gaza, 5 nov. (Adnkronos) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei pazienti, degli operatori sanitari e delle migliaia di persone che si rifugiano nell’ospedale Al Quds di Gaza City, dopo i raid dell'esercito israeliano nei pressi della struttura sanitaria.

Israele aveva già colpito in precedenza le vicinanze dell'ospedale, ferendo 14 persone e danneggiando l'edificio. “L’Oms ribadisce la sua richiesta per un cessate il fuoco immediato, la protezione attiva dei civili e dell’assistenza sanitaria e il rispetto del diritto internazionale umanitario”, ha affermato l’agenzia in un post su X.