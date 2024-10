Mo: ong, sospetto raid Israele contro fabbrica iraniana auto in Siria

Mo: ong, sospetto raid Israele contro fabbrica iraniana auto in Siria

Damasco, 6 ott. (Adnkronos) - Una fabbrica di automobili nella Siria centrale è stata colpita in un attacco presumibilmente imputabile all'Idf. Lo riportano i media israeliani. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, il sito industriale colpito...