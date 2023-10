Mo: Onu, 'attuale sistema di aiuti a Gaza destinato a fallire'

Gaza, 30 ott. (Adnkronos) - L'attuale sistema di aiuti alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah è "destinato al fallimento". E' l'avvertimento lanciato dal capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini, ch...

Gaza, 30 ott. (Adnkronos) – L'attuale sistema di aiuti alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah è "destinato al fallimento". E' l'avvertimento lanciato dal capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini, che ha denunciato la "punizione collettiva" imposta da Israele.

“I pochi convogli autorizzati via Rafah non sono nulla in confronto ai bisogni degli oltre 2 milioni di persone intrappolate a Gaza”, ha spiegato Lazzarini, chiedendo aiuto ai membri del Consiglio di Sicurezza e "un immediato cessate il fuoco umanitario".