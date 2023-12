Mo: Onu, 'prevediamo ulteriori morti e sfollamenti a Gaza'

Ginevra, 13 dic. (Adnkronos) – "Prevediamo ulteriori morti e sofferenze tra i civili di Gaza, e anche ulteriori sfollamenti nella regione". Lo ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, al Global Refugee Forum di Ginevra, esortando la comunità internazionale a non dimenticare anche le altre crisi che provocano migliaia di sfollati. "Anche se una forte attenzione rimane e deve rimanere su Gaza, ho un appello: per favore, non perdete di vista le altre urgenti crisi umanitarie e di rifugiati", ha aggiunto.

La fuga dai bombardamenti israeliani di Gaza, dopo l'attacco del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas nel sud di Israele, ha provocato lo sfollamento interno dell'85% della popolazione dell'enclave palestinese. "Una grave catastrofe umana si sta verificando nella Striscia di Gaza e finora il Consiglio di Sicurezza non è riuscito a fermare la violenza", ha detto ancora Grandi.