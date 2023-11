Mo: Orlando, 'Conte? Legge già prevede no invio armi a paesi in guerra'**

**Mo: Orlando, 'Conte? Legge già prevede no invio armi a paesi in...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "È estemporanea perché può suonare bene ma è totalmente ininfluente per fermare il massacro. Infatti la legge italiana prevede un stop automatico alla fornitura di armi verso i paesi in guerra. È dal 7 ottobre dunque che l’Italia non invia più armi ad Israele. Naturalmente credo si debba sostenere ogni iniziativa che concretamente aiuti ad avere un cessate il fuoco". Il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, risponde così ai cronisti che gli chiedono della proposta di Giuseppe Conte sullo stop dell'invio di armi ad Israele.