Mo: Paita, 'su cori antisemiti Milano attendiamo iniziative Viminale'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Durante una manifestazione pro Hamas a Milano sono stati pronunciati gravissimi cori antisemiti e razzisti, come ha denunciato il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi: presenterò un’interrogazione parlamentare per appurare...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Durante una manifestazione pro Hamas a Milano sono stati pronunciati gravissimi cori antisemiti e razzisti, come ha denunciato il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi: presenterò un’interrogazione parlamentare per appurare che iniziative intenda prendere il ministro dell’Interno”. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “‘Apriteci i confini, così possiamo uccidere gli ebrei, apriteci i confini, così possiamo uccidere i sionisti’, hanno intonato i manifestanti. Non vedo differenza fra chi inneggia al nazifascismo e chi pronuncia cori antisemiti” conclude Paita.