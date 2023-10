MO: palestinesi isolati chiedono aiuto a Musk, parte campagna #starlinkforgaza

Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - 'Elon Musk, sii il nostro eroe, apri Starlink, come hai fatto con l'Ucraina!'. Mentre le truppe israeliane avanzano nella zona nord di una Gaza senza luce ne' comunicazioni telefoniche o internet sui profili twitter palestinesi (e non solo) parte una...

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – 'Elon Musk, sii il nostro eroe, apri Starlink, come hai fatto con l'Ucraina!'. Mentre le truppe israeliane avanzano nella zona nord di una Gaza senza luce ne' comunicazioni telefoniche o internet sui profili twitter palestinesi (e non solo) parte una campagna incessante rivolta al miliardario sudafricano. Sotto l'hashtag #starlinkforgaza si moltiplicano gli appelli a Musk affinché garantisce le comunicazioni attraverso il sistema satellitare che è stato così importante nella fase iniziale della guerra in Ucraina (ma anche suscitando di recente alcune polemiche). "Fornirai ai palestinesi l'accesso a Starlink o resterai in silenzio davanti al genocidio di Gaza?" chiede a Musk un utente del social mentre in molti altri messaggi la richiesta è accompagnata da immagini delle sofferenze di bambini della Striscia. Ma dall'imprenditore al momento nessuna risposta, se non poco fa un criptico tweet sul concetto del Tempo.