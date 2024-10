**Mo: Pentagono, 'gravi conseguenze per l'Iran'**

**Mo: Pentagono, 'gravi conseguenze per l'Iran'**

Washington, 1 ott. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto al suo omologo israeliano Yoav Gallant che Washington ha "aumentato la prontezza delle forze" nella regione in previsione dell’attacco iraniano. La telefonata sarebbe avvenuta prima che l...

Washington, 1 ott. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto al suo omologo israeliano Yoav Gallant che Washington ha "aumentato la prontezza delle forze" nella regione in previsione dell’attacco iraniano. La telefonata sarebbe avvenuta prima che l'Iran lanciasse centinaia di missili verso Israele. "Il segretario e il ministro Gallant hanno discusso delle gravi conseguenze per l'Iran nel caso in cui decidesse di lanciare un attacco militare diretto contro Israele", si legge nella dichiarazione del Pentagono.