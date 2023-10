Mo: Piantedosi, 'controlli a frontiera Slovenia misura temporanea e proporzionata'

Bruxelles, 19 ott. - (Adnkronos) - 'Vedrò a Trieste colleghi Slovenia e Croazia' A livello Ue "c'è stata una sostanziale convergenza sulla sostenibilità delle misure" alla frontiera italo-slovena, "adottate in una logica di temporaneità, di ...

Bruxelles, 19 ott. – (Adnkronos) – 'Vedrò a Trieste colleghi Slovenia e Croazia' A livello Ue "c'è stata una sostanziale convergenza sulla sostenibilità delle misure" alla frontiera italo-slovena, "adottate in una logica di temporaneità, di proporzionalità e quindi di limitazione rispetto a quella che era la minaccia terroristica registrata negli ultimi tempi, a seguito degli eventi legati al conflitto israelo-palestinese". lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi a Lussemburgo a margine del Consiglio Ue.

"Per conto dell'Italia – ha aggiunto Piantedosi – ho sottolineato che si tratta di una misura che si ripromette di essere temporanea e proporzionata. Ho anche preannunciato che ci siamo sentiti con i colleghi di Slovenia e Croazia, per vederci a breve a Trieste, probabilmente il 2 di novembre, per concordare insieme le modalità di una collaborazione che possa rendere sempre più ponderata questa misura", ha concluso.