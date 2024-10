Mo: polizia arresta israeliano per spionaggio per l'Iran

Mo: polizia arresta israeliano per spionaggio per l'Iran

Tel Aviv, 16 ott. (Adnkronos) - Le autorità israeliane hanno arrestato un israeliano con l'accusa di aver svolto missioni per l'intelligence iraniana, tra cui graffiti, distribuzione di volantini e raccolta di informazioni su obiettivi israeliani. Lo ha reso noto la polizia israelia...

Tel Aviv, 16 ott. (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno arrestato un israeliano con l'accusa di aver svolto missioni per l'intelligence iraniana, tra cui graffiti, distribuzione di volantini e raccolta di informazioni su obiettivi israeliani. Lo ha reso noto la polizia israeliana, secondo cui Vladimir Varkhovsky, 35 anni, avrebbe accettato di assassinare uno scienziato israeliano per 100.000 dollari e si sarebbe procurato un'arma per portare a termine il complotto.

Lo Shin Bet ha affermato che la comunicazione con i suoi responsabili è avvenuta in inglese. Si prevede che comparirà oggi nel tribunale distrettuale di Lod per un'udienza di custodia cautelare.