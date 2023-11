Mo: polizia Berlino registra quasi 1.200 reati legati a guerra Israele-Hamas

Berlino, 10 nov. (Adnkronos/Dpa) - Circa un mese dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele, la polizia di Berlino ha registrato 1.199 reati penali legati al conflitto che ne è derivato. Secondo i dati ufficiali forniti alla Dpa, si tratta per la maggior parte di reati minori, c...

Berlino, 10 nov. (Adnkronos/Dpa) – Circa un mese dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele, la polizia di Berlino ha registrato 1.199 reati penali legati al conflitto che ne è derivato. Secondo i dati ufficiali forniti alla Dpa, si tratta per la maggior parte di reati minori, come danni materiali, come dipingere o scrivere slogan politici sui muri delle case e resistere agli agenti di polizia durante le manifestazioni.

Circa un terzo (386) dei reati riguardano principalmente scritte e graffiti filo-palestinesi o anti-israeliani, comprese le accuse secondo cui i palestinesi stanno rischiando un genocidio. Si sono verificati inoltre 345 reati violenti, di cui 201 atti di resistenza e 50 aggressioni. La maggior parte di questi reati sono avvenuti durante le manifestazioni organizzate da gruppi palestinesi.

La polizia ha inoltre registrato 93 incitamenti all'odio durante le manifestazioni e 21 episodi di coercizione e minacce. A livello nazionale, a metà settimana, l’Ufficio federale della polizia criminale (Bka) aveva registrato più di 2.600 reati legati al conflitto in Medio Oriente dall’attacco di Hamas del 7 ottobre.