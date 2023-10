Mo: polizia Tel Aviv uccide cittadino israeliano scambiato per terrorista di Hamas

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - La polizia Tel Aviv ha ucciso un cittadino israeliano dopo averlo scambiato per un terrorista di Hamas. L'uomo è stato colpito sulla Route 4 all'incrocio Eminim, dopo un inseguimento in macchina, hanno riferito i media israeliani.Una fonte della polizi...

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) – La polizia Tel Aviv ha ucciso un cittadino israeliano dopo averlo scambiato per un terrorista di Hamas. L'uomo è stato colpito sulla Route 4 all'incrocio Eminim, dopo un inseguimento in macchina, hanno riferito i media israeliani.

Una fonte della polizia ha detto a Ynet che non è ancora chiaro il motivo per cui l'uomo ha guidato all'impazzata facendo in tal modo scattare l'inseguimento, durato circa mezz'ora sulla Route 4 attorno alla Striscia di Gaza in direzione nord. Inizialmente la polizia pensava che il veicolo fosse stato sequestrato da altri terroristi. La polizia ha poi fermato il veicolo all'incrocio di Emunim, l'uomo è sceso dal veicolo ed ha cercato di fuggire, la polizia gli ha sparato uccidendolo. Dalle prime indagini è emerso che l'uomo non era un terrorista, ma un cittadino israeliano che stava cercando di scappare dalla Striscia di Gaza.