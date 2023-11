Mo: Premier iracheno, 'fare pressione su Israele per evitare guerra più ampia'

Baghdad, 6 nov. (Adnkronos) - Il primo ministro iracheno ha esortato i paesi a fare pressione su Israele affinché smetta di attaccare i civili per evitare un conflitto più ampio. “Coloro che non vogliono l’espansione di questa guerra devono fare pressione su Israele affinch...

Baghdad, 6 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro iracheno ha esortato i paesi a fare pressione su Israele affinché smetta di attaccare i civili per evitare un conflitto più ampio. “Coloro che non vogliono l’espansione di questa guerra devono fare pressione su Israele affinché fermi questo massacro organizzato”, ha detto Mohammed Shia al-Sudani, parlando in una conferenza congiunta a Teheran con il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

La guerra in corso, ha aggiunto il premier iracheno, non è solo il risultato dell’attacco del 7 ottobre, ma anche di anni di sfollamento forzato dei palestinesi e della “profanazione” della moschea di Al-Aqsa. Al-Sudani ha accusato la comunità globale di aver fatto poco per attuare le risoluzioni internazionali e di non aver adempiuto ai propri obblighi.