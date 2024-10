Mo: premier libanese chiede risoluzione Onu per cessate il fuoco

Mo: premier libanese chiede risoluzione Onu per cessate il fuoco

Beirut, 11 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro ad interim del Libano Najib Mikati ha chiesto alle Nazioni Unite di approvare una risoluzione per un cessate il fuoco "immediato" tra Israele e Hezbollah. In un discorso televisivo, il premier ha sottolineato "l'impegno del suo gove...

Beirut, 11 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro ad interim del Libano Najib Mikati ha chiesto alle Nazioni Unite di approvare una risoluzione per un cessate il fuoco "immediato" tra Israele e Hezbollah. In un discorso televisivo, il premier ha sottolineato "l'impegno del suo governo a dispiegare l'esercito al confine con Israele per contribuire alla fine delle ostilità" e ha affermato che "Hezbollah sarebbe d'accordo".

Mikati ha dichiarato che il ministero degli Esteri libanese chiederà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di emanare una risoluzione per un "cessate il fuoco completo e immediato", aggiungendo che il suo governo si è impegnato a "applicare pienamente la risoluzione 1701", che prevede che l’esercito libanese e le forze di peacekeeping siano le uniche forze armate dispiegate nel sud del Paese. Mikati ha inoltre condannato gli attacchi all'Unifil come un "crimine".