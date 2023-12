Mo: presidente Croce Rossa a Gaza, 'sofferenza intollerabile'

Gaza, 4 dic. (Adnkronos/Dpa) - La presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa ha affermato che attualmente nella Striscia di Gaza non è possibile ricevere aiuti umanitari adeguati a causa dell'"assedio militare". Mirjana Spoljaric, presidente della Icrc, in visita ...

Gaza, 4 dic. (Adnkronos/Dpa) – La presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa ha affermato che attualmente nella Striscia di Gaza non è possibile ricevere aiuti umanitari adeguati a causa dell'"assedio militare". Mirjana Spoljaric, presidente della Icrc, in visita nei Territori palestinesi ha aggiunto che "il livello di sofferenza umana è intollerabile. È inaccettabile che i civili non abbiano un posto sicuro dove andare a Gaza e che, con l'assedio militare in atto, non sia possibile alcuna risposta umanitaria adeguata."

La Spoljaric ha chiesto protezione e aiuto per i civili a Gaza. "Un flusso regolare e senza ostacoli di aiuti deve poter entrare", ha affermato, ribadendo il suo appello per il rilascio di altri ostaggi detenuti dall'organizzazione islamica palestinese Hamas.