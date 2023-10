Mo: Procaccini (Fdi-Ecr), 'Ue faccia chiarezza su fondi per evitare di finanziare terrorismo'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "E’ necessario che la Ue proceda al più presto a una dettagliata ricognizione dei fondi destinati a strutture e organizzazioni presenti nei territori palestinesi oppure operanti in Europa, per evitare di finanziare i terroristi islamici. Se l’Europ...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "E’ necessario che la Ue proceda al più presto a una dettagliata ricognizione dei fondi destinati a strutture e organizzazioni presenti nei territori palestinesi oppure operanti in Europa, per evitare di finanziare i terroristi islamici. Se l’Europa fino a oggi ha chiuso un occhio su tutto questo ora non possiamo più permetterlo". Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

"Da anni – spiega – milioni di euro vengono elargiti dalla Ue a centri studi e università legati ad Hamas, così come a progetti che sulla carta sono di carattere sociale, ma che in realtà finirebbero per finanziare gruppi che agiscono per la radicalizzazione dell’Islam nell’Europa stessa e contro lo Stato di Israele. Le contraddittorie e disarticolate informazioni trasmesse in queste ore dai rappresentanti della Ue confermano la necessità di rivedere e controllare questo fiume di denaro che arriva ai palestinesi". "Bisogna evitare che i fondi europei possano alimentare il terrorismo di matrice jahidista e la radicalizzazione in Europa di gruppi islamici estremisti, pur garantendo al contempo aiuto umanitario alle popolazioni palestinesi votate a una pacifica convivenza con lo Stato israeliano nello scacchiere mediorientale", conclude Procaccini.