Mo: Provenzano, 'Craxi non dia pagelle, non è suo compito'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Non credo che tra i compiti di una presidente di commissione, mi riferisco alla presidente Craxi, ci sia quello di sindacare le opinioni dei parlamentari espresse in Aula o di fare le pagelle tra i parlamentari membri delle commissioni o tra i Governi, perchè io apprezzo la disponibilità che hanno i ministri Crosetto e Tajani ad essere qui in commissione ma noi avevamo chiesto la presenza in Aula. E allora bisognerà dirlo ai membri della maggioranza, che abbiamo tutti una responsabilità di fare questa discussione di fronte al Parlamento, al Paese, all'Aula, ai parlamentari, dove tutti possono esprimere la loro opinione". Lo ha affermato il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo durante l'audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto nelle commissioni riunite Esteri e Difesa di Senato e Camera.