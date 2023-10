Mo: Provenzano, 'domani in piazza tra i cittadini anche tanti esponenti del Pd'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Domani alcune associazioni della società civile, hanno chiamato non i partiti ma i cittadini, a manifestare in diverse piazze senza bandiere e in silenzio, per proteggere tutta la popolazione civile in Israele e Palestina. Il Pd ha espresso anche ieri in Parl...

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Domani alcune associazioni della società civile, hanno chiamato non i partiti ma i cittadini, a manifestare in diverse piazze senza bandiere e in silenzio, per proteggere tutta la popolazione civile in Israele e Palestina. Il Pd ha espresso anche ieri in Parlamento e oggi al Pse la sua posizione sulla drammatica situazione in Medio Oriente, compresa la necessità e l’urgenza di liberare gli ostaggi senza condizioni e di proteggere tutti i civili nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. Domani, in quelle piazze, tra i molti cittadini, sicuramente ci saranno anche tanti esponenti del Pd". Così Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria nazionale del Pd.