Mo: Provenzano, 'falso che Pd non abbia aderito a manifestazione pace di ieri'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Che il Pd non abbia aderito alla manifestazione di ieri per la protezione dei civili è una fake news, per due ragioni. Primo perché a differenza di quanto scritto su alcuni giornali non era né prevista né tantomeno richiesta dagli organizzatori un’adesione formale di partito. Secondo perché il Pd c’era con tanti dirigenti e militanti, come avevamo già detto nei giorni scorsi. È la forza di non essere un partito personale”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, rispondendo alle domande dei cronisti a Firenze all’iniziativa di Energia Popolare.