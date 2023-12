Mo: Putin, 'catastrofe Gaza non è paragonabile operazione speciale in Ucraina'

Mosca, 14 dic. (Adnkronos) - La "catastrofe" a Gaza non è paragonabile all'operazione speciale in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa di fine anno presso la sala espositiva Gostiny Dvor, a Mosca. Putin, il cui governo ha mant...

Mosca, 14 dic. (Adnkronos) – La "catastrofe" a Gaza non è paragonabile all'operazione speciale in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa di fine anno presso la sala espositiva Gostiny Dvor, a Mosca. Putin, il cui governo ha mantenuto legami sia con Israele che con il gruppo terroristico Hamas ma che è stato esplicito nelle sue critiche a Tel Aviv, ha affermato che "tutti qui e nel mondo possono vedere e osservare l'operazione militare speciale e ciò che sta accadendo a Gaza e accorgersi della differenza. Non c’è niente di simile in Ucraina”.