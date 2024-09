Mo: Qatar, 'ancora non c'è canale formale per cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah'

Mo: Qatar, 'ancora non c'è canale formale per cessate il fuo...

Doha, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Qatar ha dichiarato che per il momento non è stato stabilito alcun canale formale di negoziazione per un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, dopo che gli Stati Uniti e la Francia hanno avanzato la possibilità di una tregua...