Mo: Renzi, 'Hamas è la cosa più vicina al nazismo'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Hamas è la cosa più vicina al nazismo che si è vista negli ultimi anni. La sinistra non ha il coraggio di dire Hamas uguale nazismo: dobbiamo liberare i palestinesi da Hamas". Così Matteo Renzi alla festa del Foglio. "Non è accettabile che il presidente del Consiglio comunale di Firenze dica che non servono le manifestazioni pro Israele, questa di Firenze non è la sinistra che vogliamo e infatti rischia di perdere".