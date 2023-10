Mo: Renzi, 'Hamas vero ostacolo a 'due popoli, due Stati''

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Sono giorni drammatici. Il massacro di bambini, donne, anziani compiuto dai terroristi di Hamas getta nell’incertezza più assoluta il futuro del Medio Oriente. Ma prima di tutto – prima di ogni e qualsiasi valutazione geopolitica – è il dolore il sentimento dominante. Provate a immaginare che cosa significhi vedere un bambino decapitato. Provate a immaginare di assistere impotenti a scene in cui i terroristi ti uccidono sotto gli occhi i figli, bruciano le case con dentro i genitori, violentano le ragazze".

"Dire dunque che Israele ha il diritto e il dovere di esistere è dire una banalità. Ma è una banalità che va detta con forza in questo momento. E chi ha a cuore la causa palestinese – io ho sempre sostenuto la tesi dei due popoli, due stati – sa che per arrivare a questa doverosa soluzione il vero ostacolo è l’estremismo terrorista di quelli come Hamas".