Mo: Renzi, 'palestinesi ostaggio di Hamas'

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "La striscia di Gaza è collegata all'Egitto, se Hamas fosse interessata a salvare vite dovrebbe consentire all'Egitto di accogliere civili in fuga. Invece, alla proposta dell'Egitto di aprire il valico Hamas ha detto no. In questo momento i pales...

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "La striscia di Gaza è collegata all'Egitto, se Hamas fosse interessata a salvare vite dovrebbe consentire all'Egitto di accogliere civili in fuga. Invece, alla proposta dell'Egitto di aprire il valico Hamas ha detto no. In questo momento i palestinesi sono presi in ostaggio dai terroristi di Hamas. Questo è il dramma in cui ci troviamo oggi". Lo ha detto Matteo Renzi a 'L'aria che tira', su La7.