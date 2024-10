Mo: Renzi, 'sbagliato vietare le manifestazioni'

Roma, 3 ott (Adnkronos) - "Quanto alle manifestazioni anti Israele del 5 ottobre: sapete che io la penso in modo radicalmente opposto rispetto ai partecipanti. Dire che il 7 ottobre è stato l’inizio di una rivoluzione (e non un massacro!) è scandaloso". Lo scrive Matteo...

Roma, 3 ott (Adnkronos) – "Quanto alle manifestazioni anti Israele del 5 ottobre: sapete che io la penso in modo radicalmente opposto rispetto ai partecipanti. Dire che il 7 ottobre è stato l’inizio di una rivoluzione (e non un massacro!) è scandaloso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Ma vietare le manifestazioni è una scelta sbagliata. La libertà di espressione e manifestazione non può essere censurata. Anche le idee peggiori hanno diritto di cittadinanza: anzi, l’opinione pubblica si fa un’idea ben precisa e magari le respinge. Abbiamo gli anticorpi necessari, come società e come Paese, a rifiutare l’estremismo. Vietare le manifestazioni, peraltro, oltre che andare contro un’idea liberale della società, alimenta i fenomeni di vittimismo", aggiunge il leader di IV.