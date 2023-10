Mo: Renzi, 'serve Ue diversa, con esercito e politica estera comune'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Penso che la vicenda geopolitica sia molto complessa. Ci sarebbe bisogno di un’Europa diversa da quella di oggi. Capace di avere un esercito comune, una politica estera degna di questo nome, una visione strategica del pianeta per i prossimi decenni. Mi pare ch...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Penso che la vicenda geopolitica sia molto complessa. Ci sarebbe bisogno di un’Europa diversa da quella di oggi. Capace di avere un esercito comune, una politica estera degna di questo nome, una visione strategica del pianeta per i prossimi decenni. Mi pare che a Bruxelles regni più la burocrazia che il coraggio. E purtroppo tutti noi paghiamo pegno per questo approccio sbagliato. Anche per questo venerdì sarò a Magonza al congresso del Partito Democratico Europeo". Così Matteo Renzi nella enews.