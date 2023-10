Mo: Renzi, 'Ue non tocca palla perché non ha leader'

Roma, 29 ott (Adnkronos) – "L'Unione Europea non tocca palla perché non ha leader. Punto. L'Ue deve essere chiara: Hamas è una organizzazione terroristica che ha fatto a Israele quello che faceva l'Isis. Poi i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato, ma chi li tiene prigionieri? Le bombe di Israele? No, quelli di Hamas". Lo ha detto Matteo Renzi a 'In mezz'ora'.