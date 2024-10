Mo: Ricciardi (M5S), 'sanzioni ad aggressore per Israele come per Russia...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Un'azione militare unilaterale con la violazione della sovranità territoriale di uno Stato, dove c'è un aggressore e un aggredito con una netta sproporzione di forze in campo: questa è la situazione che in Ucraina ha legittimato il ricorso alle sanzioni economiche e commerciali contro l'aggressore russo. Essendo questa la situazione anche in Libano, vorremmo sapere se sono previste analoghe sanzioni anche per l'aggressore israeliano, o quantomeno il richiamo del nostro ambasciatore a Tel Aviv". Lo ha dichiarato in aula nel corso del question time il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera, Riccardo Ricciardi.