Mo: riunione gruppi Pd con Provenzano, compattezza su linea**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Una lunga riunione, di oltre 3 ore, del gruppo dirigente Pd e dei gruppi parlamentari dem con il responsabile Esteri, Peppe Provenzano, per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente. Dalla riunione, fanno sapere fonti dem, "è emersa una grande compattezza sulla linea espressa dal Pd in questi giorni".