Mo: Ronzulli (Fi), 'prevenzione contro terrorismo fondamentale, grazie a forze ordine'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Contro il terrorismo, la prevenzione è la fase più delicata e importante, perché individuare ed estirpare sul nascere cellule di integralisti islamici significa non dover poi piangere le vittime della furia fondamentalista. Per questo, dobbiamo...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Contro il terrorismo, la prevenzione è la fase più delicata e importante, perché individuare ed estirpare sul nascere cellule di integralisti islamici significa non dover poi piangere le vittime della furia fondamentalista. Per questo, dobbiamo essere sempre riconoscenti a coloro che, quotidianamente, lavorano con passione, competenza e coraggio per garantire la sicurezza nel nostro Paese. È, grazie a loro, magistrati e forze dell’ordine, che sono stati arrestati oggi due militanti dell’Isis. È grazie a loro che possiamo contare su uno stato di attenzione massima, al fine di evitare attentati o proselitismo all’interno dei nostri confini”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.