Mo: Ronzulli (Fi), 'un mese fa atroce attacco, sconfiggere Hamas e trovare pace'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi, per la comunità ebraica, ma anche per quella internazionale è un ‘giorno della memoria’. Esattamente un mese fa, i terroristi di Hamas hanno lanciato un violentissimo e atroce attacco missilistico contro Israele. Hanno invaso i suoi territori, torturato, mutilato, ucciso, rapito innocenti che tutt’ora sono ostaggi, usati come scudi umani, esattamente come il popolo palestinese. E’ stata questa la miccia che ha scatenato una guerra che da una parte e dall’altra sta mietendo vittime innocenti. Continuiamo a lavorare tutti insieme per una soluzione diplomatica che porti ad una tregua e che getti le basi per raggiungere l’obiettivo da tutti auspicato: due popoli, due Stati. Un obiettivo che non può prescindere dalla sconfitta totale di Hamas. Sconfitti il terrorismo, l’odio e la violenza, si può imboccare la via della pace”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.