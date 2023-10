Mo: 'sì a cessate il fuoco', deputato conservatore Gb licenziato da incarico governativo

Londra, 31 ott. (Adnkronos) - Un deputato conservatore è stato licenziato dal suo incarico governativo in Gran Bretagna dopo aver sollecitato pubblicamente Rishi Sunak a sostenere un cessate il fuoco permanente a Gaza. In particolare Paul Bristow è stato licenziato dall'incarico d...

Londra, 31 ott. (Adnkronos) – Un deputato conservatore è stato licenziato dal suo incarico governativo in Gran Bretagna dopo aver sollecitato pubblicamente Rishi Sunak a sostenere un cessate il fuoco permanente a Gaza. In particolare Paul Bristow è stato licenziato dall'incarico di assistente ministeriale presso il Dipartimento per la scienza, l'innovazione e la tecnologia, dopo aver scritto al primo ministro per chiedere la fine delle ostilità tra Israele e Hamas per salvare vite umane.

La scorsa settimana Sunak ha sollecitato una pausa nei combattimenti a Gaza per consentire a più aiuti umanitari di raggiungere in sicurezza coloro che sono senza cibo, acqua o medicine, ma si è fermato prima di spingere per un cessate il fuoco totale. Bristow, che secondo il numero 10 è stato licenziato perché i suoi commenti “non erano coerenti con i principi di responsabilità collettiva”, diventa il primo portavoce di entrambi i lati della Camera dei Comuni a perdere il posto per aver chiesto la fine delle ostilità.

In una lettera di due pagine indirizzata al primo ministro la scorsa settimana, Bristow ha affermato che i civili palestinesi a Gaza stanno affrontando una “punizione collettiva” a seguito dell’assedio e degli attacchi aerei di Israele in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre che ha ucciso più di 1.400 israeliani. “Un cessate il fuoco permanente salverebbe vite umane e consentirebbe una continua colonna di aiuti umanitari per raggiungere le persone che ne hanno più bisogno”, ha scritto. In ulteriori commenti sulla sua pagina Facebook, Bristow ha affermato: “I palestinesi comuni non sono Hamas. Faccio fatica a capire come Israele sia più sicuro dopo la morte di migliaia di palestinesi innocenti. Non dovrebbero subire punizioni collettive per i crimini di Hamas”.