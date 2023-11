Mo: Sallemi (Fdi), 'a Milano estrema sinistra insulta Meloni e inneggia ad Hamas'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “I centri sociali affermano di sfilare per chiedere la pace, ma in realtà inneggiano alla violenza. Lo dimostra ciò che è avvenuto oggi pomeriggio a Milano, dove sulla facciata di un palazzo sono state proiettate ignobili accuse al presidente Mel...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “I centri sociali affermano di sfilare per chiedere la pace, ma in realtà inneggiano alla violenza. Lo dimostra ciò che è avvenuto oggi pomeriggio a Milano, dove sulla facciata di un palazzo sono state proiettate ignobili accuse al presidente Meloni di essere complice di crimini di guerra. Non stupisce che nello stesso corteo siano spuntati cartelli inneggianti ad Hamas. L’estrema sinistra predica pace mentre getta benzina sul fuoco, spero che tutte le forze politiche si affrettino a condannare e ad esprimere solidarietà al presidente Meloni”. Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.