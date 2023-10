Mo: Salvini, 'dramma umano, parlare ora di aumenti gas e materie prime è prematuro'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Vedo scene orribili e atrocità che non sono guerra, ma saccheggi e brutali omicidi; scene che speravo non fossero più di attualità. Quello che stiamo vedendo in queste ore non c'entra niente con quello che siamo abituati a conoscere. Il d...

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "Vedo scene orribili e atrocità che non sono guerra, ma saccheggi e brutali omicidi; scene che speravo non fossero più di attualità. Quello che stiamo vedendo in queste ore non c'entra niente con quello che siamo abituati a conoscere. Il dramma è umano per quelle popolazioni e i problemi saranno anche economici, ma parlarne adesso di incrementi di gas e materie prime è prematuro". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times.