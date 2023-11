Mo: Salvini, 'piazza prova che non abbiamo paura, non cediamo a obiettivo terroristi'

Mo: Salvini, 'piazza prova che non abbiamo paura, non cediamo a obiettiv...

Mo: Salvini, 'piazza prova che non abbiamo paura, non cediamo a obiettiv...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Grazie. La piazza di oggi a Milano è stata la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura. Una piazza che reclama la libertà di pensiero e di parola. Una piazza contro l’odio, la violenza e contro il cancro disgustoso dell’antisemitismo. ...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Grazie. La piazza di oggi a Milano è stata la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura. Una piazza che reclama la libertà di pensiero e di parola. Una piazza contro l’odio, la violenza e contro il cancro disgustoso dell’antisemitismo. Una piazza a difesa dell’esistenza dello Stato di Israele e che chiede come obiettivo finale due Popoli e due Stati. La paura è il primo obiettivo dei terroristi, ma le anime pulite non devono mai avere paura, di niente e di nessuno. #senzapaura". Lo scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini.