Mo: Sanchez, 'comunità internazionale smetta di vendere armi a Israele'

Madrid, 11 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha esortato la comunità internazionale a smettere di vendere armi a Israele e ha condannato il fuoco delle Idf sulle postazioni Unifil nel Libano meridionale. La Spagna ha schierato 650 militari di peacekeeping in Libano e un generale spagnolo guida la missione Onu. "Vorrei a questo punto criticare e condannare gli attacchi che le forze armate israeliane stanno portando avanti contro la missione delle Nazioni Unite in Libano", ha detto Sanchez dopo l’incontro con Papa Francesco in Vaticano.

Sanchez, che ha criticato Israele durante la guerra con Hamas a Gaza, afferma che la Spagna ha smesso di vendere armi a Israele nell'ottobre 2023 e sollecita il resto del mondo a fare lo stesso, sostenendo che ciò impedirà un'ulteriore escalation nella regione. "Penso che sia urgente, dato quello che sta succedendo in Medio Oriente, che la comunità internazionale smetta di esportare armi al governo israeliano", ha spiegato.