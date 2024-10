Mo: Sanchez, 'mondo non sia indifferente a invasione israeliana Libano'

Madrid, 9 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha condannato l'invasione del Libano da parte di Israele, affermando che la comunità internazionale non dovrebbe "restare indifferente". In un discorso al parlamento, il premier socialista ha detto che...

Madrid, 9 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha condannato l'invasione del Libano da parte di Israele, affermando che la comunità internazionale non dovrebbe "restare indifferente". In un discorso al parlamento, il premier socialista ha detto che "è chiaro che si è verificata un'invasione da parte di un paese terzo di uno Stato sovrano come il Libano e, pertanto, la comunità internazionale non può restare indifferente. Abbiamo denunciato una situazione simile in Ucraina, la denunciamo anche a Gaza e ora denunciamo anche l'invasione del Libano".