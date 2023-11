Mo: Sanchez, 'Stato palestinese è la migliore possibilità per la sicurezza e la pace'

Madrid, 23 nov. (Adnkronos) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che la risposta israeliana ai “terribili” attacchi di Hamas del mese scorso non può includere “la morte di innocenti, tra cui migliaia di bambini”, e ha ribadito che la creazione...

Madrid, 23 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che la risposta israeliana ai “terribili” attacchi di Hamas del mese scorso non può includere “la morte di innocenti, tra cui migliaia di bambini”, e ha ribadito che la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele rimane il modo migliore per portare pace e sicurezza nella regione.

L'appello di Sánchez è arrivato il primo giorno di una visita di due giorni in Israele, Cisgiordania ed Egitto con il primo ministro belga, Alexander de Croo. Stamattina, incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro spagnolo ha espresso la sua solidarietà per le atrocità terroristiche, ma ha affermato che non possono giustificare morti innocenti.

"La Spagna condivide il dolore di Israele per i terribili eventi del 7 ottobre", ha affermato in un intervento riportato da El País . “Israele ha il diritto di difendersi ma deve rispettare il diritto internazionale. La sua risposta non può comportare la morte di innocenti, tra cui migliaia di bambini. Dobbiamo fermare questa catastrofe umanitaria e fermare la sofferenza dei palestinesi. I civili devono essere protetti. Dobbiamo cercare un cessate il fuoco umanitario”.