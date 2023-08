Mo: Scalfarotto (Iv), 'Tajani spieghi voto Italia contro Israele'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite ha votato una risoluzione proposta dal G77 (un gruppo di Paesi tra i quali ci sono Siria, Cuba e Corea del Nord) che condanna la limitazione dei diritti delle donne e indica come unico Paese responsabile di queste violazioni Israele, in relazione ai diritti delle donne palestinesi. L’Italia ha votato a favore di questa risoluzione, che appare oggettivamente sproporzionata (del trattamento delle donne in Afghanistan o in Iran, per esempio, la risoluzione non dice nulla) al contrario di Usa, Uk e Canada. Bisognerebbe che Antonio Tajani spiegasse le ragioni di questa scelta del governo". Così Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva in un tweet.