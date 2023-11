Mo: Schlein, 'condanna Hamas ma basta massacri civili palestinesi'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Al terrorismo sanguinario di Hamas va la nostra condanna ma la brutalità di Hamas non consente altra brutalità verso i civili palestinesi". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. "Chiediamo con forza un cessate il fuoco umanitar...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Al terrorismo sanguinario di Hamas va la nostra condanna ma la brutalità di Hamas non consente altra brutalità verso i civili palestinesi". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. "Chiediamo con forza un cessate il fuoco umanitario non possiamo assistere ancora a questo massacro di civili, non è accettabile né umano. E chiediamo di liberare gli ostaggi di Hamas e difendere i civili palestinesi. Bisogna evitare una spirale di odio e violenza”.