Mo: Schlein, 'cortei pro-Palestina? Pd svolge suo ruolo in Parlamento'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Partecipare a una manifestazione pro Palestina? Noi non abbiamo partecipato a manifestazioni, svolgiamo il nostro ruolo in Parlamento". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Quanto al divieto di manifestazioni in altri paesi europei come la Francia, Schlein sottolinea come manifestazioni che abbiano il segno di un supporto ai terroristi di Hamas "non è accettabile in una democrazia".