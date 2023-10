Mo: Schlein, 'errore astensione Italia a Onu, si fermi massacro civili'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Io penso che sia stato un errore per l'Italia non sostenere la risoluzione dell'Onu per una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo" a votare a favore di una "tregua umanitaria. Chiamatela cessato il fuoco, pausa umanitari...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Io penso che sia stato un errore per l'Italia non sostenere la risoluzione dell'Onu per una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo" a votare a favore di una "tregua umanitaria. Chiamatela cessato il fuoco, pausa umanitaria ma basta che si fermi questa strage di civili. La preoccupazione è enorme, non possiamo assistere a questo massacro". Così Elly Schlein arrivando all'assemblea nazionale di Azione.