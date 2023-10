Mo: Schlein, 'fermare Hamas ma ogni sforzo per evitare altre vittime civili'**

**Mo: Schlein, 'fermare Hamas ma ogni sforzo per evitare altre vittime c...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Noi abbiamo da subito mosso la più ferma e netta condanna degli attacchi terroristici di Hamas. Il disegno di Hamas di distruggere Israele va contrastato ma va fatto ogni sforzo diplomatico per evitare una escalation del conflitto e l'allargamento del conflitto". Così Elly Schlein intervenendo alla festa di Dems a Rimini: "E occorre fare ogni sforzo per evitare altre vittime civile. Difendere il diritto di Israele di esistere in pace e sicurezza e quello di palestinesi, anche loro hanno diritto a vivere in pace e sicurezza, le vite dei palestinesi non valgono meno".