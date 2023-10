Mo: Schlein, 'fermiamo questa strage'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Siamo tuti preoccupati dalle immagini drammatiche che arrivano da Gaza. il Pd ha condannato immediatamente gli attacchi terroristici di Hamas e chiesto la liberazione degli ostaggi senza condizioni, chiesto di evitare l'allargamento del conflitto e il rispetto del diritto internazionale da parte di tutti, l'attivazione di corridoi umanitari. Quella è una popolazione in cui la metà sono minori. Va evitata una strage come quella che stiamo vedendo e penso che sia stato un errore da parte dell'Italia non votare la risoluzione dell'Onu. Chiamatela tregua, cessate il fuoco, pausa ma fermiamo questa strage". Così Elly Schlein all'assemblea nazionale di Azione.