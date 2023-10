Mo: Schlein, 'manifestazioni a tutela civili, Pd c'è e ci sarà'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Alla manifestazioni per la pace "il Partito democratico c'è e ci sarà con molti dirigenti e molti militanti come abbiamo annunciato ieri e sta portando in tutte le sedi istituzionali la propria posizione molto chiara sul conflitto, sull'evitar...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Alla manifestazioni per la pace "il Partito democratico c'è e ci sarà con molti dirigenti e molti militanti come abbiamo annunciato ieri e sta portando in tutte le sedi istituzionali la propria posizione molto chiara sul conflitto, sull'evitare in ogni modo l'escalation e sulla necessità di fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza". Così Elly Schlein a Mestre per un convegno sul diritto all'abitare.

"Quelle di oggi sono manifestazioni che sono a tutela dei civili e anche noi come Pd stiamo insistendo sulla tutela di tutti i civili perchè il numero di vittime è già altissimo. Dobbiamo evitare che continuino a morire civili innocenti e fare uno sforzo per far riprendere il processo di pace verso Due Popoli Due Stati".