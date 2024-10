Mo: Schlein, 'Meloni in Libano? Non basta andare, lavori in Ue per stop armi a Israele'**

**Mo: Schlein, 'Meloni in Libano? Non basta andare, lavori in Ue per sto...

**Mo: Schlein, 'Meloni in Libano? Non basta andare, lavori in Ue per sto...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Piena vicinanza al nostro contingente italiano ma in Libano non è importante solo andarci, è importante anche con quale messaggio. Io ho criticato Meloni in aula perchè non basta dire che l'attacco a Unifil è inaccettabile, Netanyahu...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Piena vicinanza al nostro contingente italiano ma in Libano non è importante solo andarci, è importante anche con quale messaggio. Io ho criticato Meloni in aula perchè non basta dire che l'attacco a Unifil è inaccettabile, Netanyahu va fermato. Per questo ho chiesto a Meloni di sostenere, come ha fatto Sanchez, l'embargo totale di invio di armi in Israele. Quando lo dissi mesi fa, venni attaccata dal ministro Tajani e invece oggi è lo stesso Tajani ad aver ammesso che i rifornimento di armi sono proseguiti anche dopo il 7 ottobre. Avevamo ragione allora, ne abbiamo oggi a maggior ragione". Così la leader del Pd Elly Schlein.

"Meloni unisca le forze, anzichè sulla pelle dei migranti mandati in Albania, ma per convincere gli altri Paesi ad un atto concreto: lo stop delle armi ad Israele e il riconoscimento dello stato di Palestina. Meloni ha già detto 'due popoli, due Stati'? Non basta dirlo, come sanno anche i 40mila palestinesi che hanno già trovato la morte. Serve uno sforzo diplomatico maggiore. Noi come Pd, anche dal nostro ruolo di opposizione, stiamo facendo tutto il possibile".