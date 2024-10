Mo: Schlein, 'Pd non c'entra con manifestazione, ma rivendico diritto di criticare Netanyahu'

Roma, 6 ott (Adnkronos) - Alla manifestazione 'pro Pal' di Roma "non è andato nessuno del Pd, non era organizzata dal Pd, non ha aderito il Pd e aveva una piattaforma molto distante dalla posizione del Pd. Noi siamo distanti da ogni metodo violento o azione violenta. Chi innegg...

Roma, 6 ott (Adnkronos) – Alla manifestazione 'pro Pal' di Roma "non è andato nessuno del Pd, non era organizzata dal Pd, non ha aderito il Pd e aveva una piattaforma molto distante dalla posizione del Pd. Noi siamo distanti da ogni metodo violento o azione violenta. Chi inneggia ad Hamas non ha nulla da spartire con il Pd. Però rivendico il diritto di criticare duramente le scelte del governo israeliano che stanno portando a una escalation". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole.