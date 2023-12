Mo: Schlein, 'servono interlocutori, né Hamas né governo Israele con estremisti di destra'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - Per la pace in Medio oriente "dobbiamo trovare gli interlocutori, sia dal lato palestinese che israeliano, per ricostruire la pace. Non può essere Hamas, un’organizzazione terroristica, ma non può essere nemmeno il governo israeliano attuale, con e...

Roma, 16 dic (Adnkronos) – Per la pace in Medio oriente "dobbiamo trovare gli interlocutori, sia dal lato palestinese che israeliano, per ricostruire la pace. Non può essere Hamas, un’organizzazione terroristica, ma non può essere nemmeno il governo israeliano attuale, con estremisti di destra che armano le violenze inaccettabili dei colòni in Cisgiordania, gli stessi che allargano insediamenti illegali e colpiscono obiettivi come scuole finanziate dall’UE, violando il diritto internazionale umanitario". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.