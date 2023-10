Mo: Schlein, unica soluzione resta 'due popoli, due Stati''

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La soluzione di due popoli e due Stati è l'unico obiettivo che dobbiamo portare avanti, anche se appare lontana in questo momento resta l'unica soluzione. Così Elly Schlein in aula alla Camera. "Israele ha diritto di esistere, i palestin...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "La soluzione di due popoli e due Stati è l'unico obiettivo che dobbiamo portare avanti, anche se appare lontana in questo momento resta l'unica soluzione. Così Elly Schlein in aula alla Camera. "Israele ha diritto di esistere, i palestinesi di vivere in pace nei loro territori. E' questa l'unica prospettiva possibile, l'unica in grado di togliere ad assassini" ogni alibi.